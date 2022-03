Finaal groen licht voor nieuw seksueel strafrecht, onder meer strengere straffen voor verkrachting

Tot nu toe is toestemming een vaag begrip en gaat het in zaken vaak om woord tegen woord. Dat blijkt ook uit de getuigenis van Laura in "Het journaal". Ze verscheen in 2020 voor de rechtbank nadat ze aangerand werd door een medestudent toen ze was meegegaan naar zijn kot om een film te bekijken. Hij werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijzen waren. In het vonnis staat te lezen dat het feit dat Laura met hem is meegegaan, telt als toestemming. De impact van dat oordeel weegt nog altijd zwaar op haar.