Gaslek in Maasmechelen: vijf huizen even geëvacueerd

Netbeheerder Fluvius kreeg om 10.15 uur de melding van een gaslek. Dat was ontstaan bij werkzaamheden van de gemeente, op het kruispunt van de Heirstraat en de Weg naar Zutendaal in Opgrimbie. Bij die werken is een middendrukleiding over getrokken, meldt de woordvoerder van Fluvius. Er zijn vijf huizen in de buurt een tijdlang geëvacueerd en ook het verkeer mocht twee uur lang niet passeren op het kruispunt.

Om 12.15 uur was de situatie weer veilig, en mochten de mensen weer hun huizen in en het verkeer weer door. De werknemers van Fluvius zijn wel nog bezig met de definitieve herstelling.