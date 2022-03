Gemeente Overijse voert tijdelijk alcoholverbod in rond fuifzaal: "Voorkomen dat jongeren te dronken op fuif aankomen"

In Overijse is zaterdag voor het eerst sinds lang een grote fuif in de Markthal: het Fjesta Iserna van Chiro Iserna. Een aantal uur voor de fuif begint, zal een alcoholverbod van kracht zijn in een zone rond de fuifzaal. Op die manier probeert het gemeentebestuurt overlast door dronken fuifgangers tegen te gaan, vertelt schepen van Evenementen Leo Van den Wijngaert (N-VA). "We zagen op vorige fuiven dat jongeren alcohol dronken net buiten de fuifzaal, voor ze de fuifzaal betraden. Ze kwamen dus al in dronken toestand op de fuif aan. Met het invoeren van een alcoholvrije perimeter willen we dat, en de bijhorende overlast, voorkomen. Ook voor de organisatoren van de fuif is dat aangenamer, want zij krijgen een slechte naam als er overlast is door dronken jongeren."

Het alcoholverbod gaat morgen in om 17.00 uur in de namiddag en geldt tot zondagochtend 05.00 uur. De politie zal controles uitvoeren en er op toezien dat er geen alcohol gekocht en gedronken wordt op openbare plaatsen.