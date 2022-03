Gents burgemeester De Clercq belt met collega in Kiev: "Schrijnende verhalen, Europa moet ingrijpen"

Gent is lid van Eurocities, een netwerk van Europese steden. Met een aantal burgemeesters van steden uit dat netwerk belde de Gentse burgemeester met zijn collega in Kiev. Onder andere collega's uit Barcelona, Firenze, Stockholm, Rome, Parijs namen deel aan het skypegesprek. "We wilden onze expliciete steun en solidariteit betuigen", zegt De Clercq. "Vitaly Klitschko heeft een beklijvende getuigenis gedaan, het gaat er daar nog erger aan toe dan we denken."

De bedoeling van het gesprek was om druk uit te oefenen op Europa en Rusland: "We willen druk uitoefenen op Europa om meer maatregelen te nemen, en Rusland overtuigen om de humanitaire corridors te respecteren. We moeten ons als Europa verenigen en een vuist maken tegen dat geweld."