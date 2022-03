Grootschalig luchtonderzoek in Brussel wijst uit: hoe armer de buurt, hoe lager de luchtkwaliteit

Nochtans is het niet overal in Brussel even dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Het beeld is divers. Na het Zoniënwoud (waar natuurlijk zo goed als geen stikstofdioxide wordt uitgestoten) scoort Ukkel het best, met drie wijken die de rangschikking aanvoeren. Maar hoe verder verwijderd van de rand en hoe dichter bij het centrum, hoe hoger de stikstofwaarden pieken. De drie wijken die het slechtst scoren, liggen in het stadscentrum en vlakbij de Kleine Ring.