Guust Flater, de meest luie stripheld ter wereld, keert na 25 jaar terug met een volledig nieuw album

In 1957 sloft Guust Flater (of Gaston Lagaffe, zoals hij door scenarist en tekenaar André Franquin werd gedoopt) plots rond op de redactie van Dupuis, als kantoorhulp. Franquin bedacht een figuurtje dat in tegenstelling tot andere striphelden geen enkel talent bezit, behalve misschien het talent om werk zo veel mogelijk te vermijden. "Een figuurtje dat geen enkele kwaliteit bezit, onnozel en niet knap is en zonder werk zit", zo zou Franquin hem zelf omschrijven.