Havenbestuur Zeebrugge lanceert online meldpunt voor buurtbewoners

Mirjam Vos woont in Zeebrugge en is beheerder van de Facebookpagina Leefbaar Zeebrugge met meer dan 3000 leden. "Het meldpunt kan ons helpen bij de problemen met transmigranten. Zij breken geregeld in, zowel in bewoonde huizen als in leegstaande panden. Mijn eigen man is vorig jaar op weg naar zijn werk in de haven aangevallen door twee transmigranten. Hij zal nu invalide verklaard worden en kan niet meer gaan werken."