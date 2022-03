Hebben zwarte gaten dan toch 'haar' en is dat de oplossing voor de informatie-paradox van Stephen Hawking?

Wat is het probleem? De algemene relativiteitstheorie van Einstein zegt dat informatie over wat er in een zwart gat verdwijnt, niet uit dat zwarte gat kan geraken.

Er is aangetoond dat hawkingstraling geen informatie bevat over het deeltje van het paar dat verdwenen is in het zwarte gat, en als de hawkingstraling geen informatie geeft, betekent dit dat alle informatie die in een zwart gat verdwijnt, daar voor altijd blijft.

Dat is echter een probleem voor de kwantumveldentheorie, waarin een fundamentele wet zegt dat elk proces mathematisch omgekeerd kan worden, wat betekent dat informatie niet onherroepelijk verloren kan gaan.

Informatie mag vreselijk door elkaar gegooid worden of voor altijd opgesloten blijven in een zwart gat, zolang dat zwarte gat blijft bestaan, is de informatie nog altijd ergens in het universum aanwezig.

Maar aangezien hawkingstraling geen informatie vanuit het zwarte gat naar buiten brengt en er voor zorgt dat het zwarte gat op termijn volledig zal verdwijnen, met alle informatie die het bevat, is dat een schending van de wet van het behoud van informatie. En dus zou er iets mis zijn met de algemene relativiteitstheorie of met de kwantummechanica.

Er zijn al veel pogingen geweest om de hawkingstraing te verzoenen met de wet op het behoud van informatie, maar tot nog toe is er geen enkele die echt voldoet (en sommige pogingen hebben zelfs bijkomende problemen opgeleverd).

Maar nu zeggen vier natuurkundigen dus dat ze een oplossing voor het probleem hebben gevonden.