Hoeveel aanrekenen voor noodhuisvesting? Gemeenten vragen duidelijkheid, maar federale regering kaatst bal terug

"Wij wachten op een beslissing van de hogere overheden", zegt Schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). "De bovenlokale overheden moeten hun beslissingen op elkaar afstemmen. Wij zijn geen kind van gescheiden ouders. Het is niet vijf voor twaalf, maar we zitten midden in een crisis." Waldmann vindt het geen goede zaak dat elk lokaal bestuur zelf zou beslissen hoe het aan de slag gaat met het innen van een billijke vergoeding voor huisvesting.

In Merelbeke en Zwijndrecht wachten ze een beslissing van hogerhand niet af. In Zwijndrecht zullen vluchtelingen bij een gastgezin een leefloon krijgen, maar daarvan zal een bedrag voor het gastgezin worden afgehouden (250 euro voor een volwassene, 50 euro voor een kind). "Dat is een voorlopige regeling", benadrukt schepen voor Mondiaal Beleid Veerle Beernaert (Groen). "Als er een algemeen kader komt, kan dat veranderen."