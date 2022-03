Koe en kalfje in Sint-Agatha-Rode gestorven na het eten van blik in hooigras

Boer Herman vindt het vreselijk: "Dat komt puur door het weggooien van drankblikjes in weides. Het is sluikstorten met dodelijke afloop. Wij maaien dat gras, die blikken worden tot verpulverd tot kleine stukjes scherp metaal. Dat hooi geven wij in de winter aan onze koeien. Het is des te erger omdat onze koe een kalfje droeg. We hebben het er kunnen uithalen, maar het was nog te zwak en de moeder was ondertussen overleden. Mensen stop alstublieft met het weggooien van afval en blikjes in weides, want dit is het gevolg."