Kunstenfestival Watou 2022: kunstenaars maken exclusief werk geïnspireerd door hun verblijf in het dorp

145 kunstenaars uit binnen- en buitenland stelden zich kandidaat voor Patchwork. Een jury selecteerde 30 kandidaten. In de zomer van 2021 kampeerden deze kunstenaars, in een tentje, in het dorp en dompelden zich onder in het festival dat toen plaatsvond. Ze gingen ook in gesprek met de inwoners. De kandidaten dienden voorstellen in, 20 projecten werden uitgekozen. De concepten worden nu verder uitgewerkt. Elk kunstwerk zal dus exclusief gemaakt zijn voor de editie van 2022. Koen Vanmechelen blijft de inspirator, James Putnam is de curator van het kunstenparcours. Hij is een Britse onafhankelijk curator en schrijver.

Het is een selectie geworden van individuele kunstenaars en collectieven, uit binnen- en buitenland, uit verschillende disciplines met o.a. Danielle Van Vree, Mikes Poppe, Schellekens Angelika Fuchs, Selvatico, Helena Cnockaert, Tina Wilke en Matías Brunacci, … Het kunstenparcours wordt ook nog aangevuld met enkele bestaande werken van onder andere inspirator Koen Vanmechelen en de Britse kunstenaar Gavin Turk.