Kunstinstallatie ‘Mijn Roots’ verbindt Genkenaren

“Op een bepaald moment in je leven reflecteer je over jezelf, wie ben ik en vanwaar kom ik” begint Elisa Guarraci. “Die reflectie naar mijn herkomst bracht me bij mijn grootvader die hier het geluk kwam zoeken. Toen ik de vraag kreeg om een verbindend kunstwerk te maken voor Wereldhave Shopping 1 in Genk, kon ik niets mooiers bedenken dan onze roots die de verbondenheid en het verleden zijn van zovele Genkenaren.”