Lancering Europese robotjeep naar Mars opgeschort door oorlog in Oekraïne

ESA, waarvan België stichtend lid is, laat in een verklaring weten "de menselijke slachtoffers en tragische gevolgen van de agressie tegen Oekraïne" diep te betreuren. De organisatie "staat volledig achter de sancties die aan Rusland zijn opgelegd".



De Raad van ESA is unaniem tot de bevinding gekomen dat wegens de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland het onmogelijk is met het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos verder te werken rond ExoMars voor een lancering dit jaar. Directeur-generaal Josef Ascbacher moet nu de opties onderzoeken om met de missie door te gaan.