Lennik zoekt opvangplaatsen, buddy's en tolken voor vluchtelingen uit Oekraïne

Naast extra huisvesting zoekt de gemeente nog andere ondersteuning. Zo lanceert Lennik een oproep naar vrijwilligers, die zich willen engageren om de opvang van de vluchtelingen mee in goede banen te leiden. Ervaring in hulpverlening, logistiek, integratie en inburgering, zorg en gezondheid, onderwijs, coördinatie is een pluspunt.