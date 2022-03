Liveblog - Onduidelijkheid na aanval op theater in Marioepol, media houden actiedag voor Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin voor het eerst een "oorlogsmisdadiger" genoemd na diens besluit het buurland Oekraïne binnen te vallen. "Het is een oorlogsmisdadiger", zei Biden tegen een journaliste die hem vragen stelde tijdens een evenement in het Witte Huis. Opvallend was dat Biden eerst niet wilde antwoorden op de vraag, maar er later op terugkwam.

Het Kremlin is boos en noemt de uitspraken van de Amerikaanse president "onaanvaardbaar" en "onvergeeflijk". In een toespraak eerder op de dag had president Poetin de "Russische speciale militaire operatie" in Oekraïne een "succes" genoemd. De westerse sancties zullen Rusland treffen, "maar wij kunnen dat aan", verzekerde hij.