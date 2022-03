Drie Gentse scholen krijgen luchtreinigers: "We testen in hoeverre ze besmettingen terugdringen"

Ook na corona is luchtkwaliteit van belang volgens Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management (Groen). "Gezien in bestaande gebouwen het niet evident is een ventilatiesysteem te voorzien, kunnen luchtreinigers ons helpen terwijl we werken aan een structurele oplossing."

Het onderzoek loopt tot het einde van het schooljaar, mogelijk tot eind 2022. In totaal kost de deelname aan het onderzoek de stad 29.254,50 euro. In afwachting van de resultaten blijft de stad inzetten op een gezonde luchtcirculatie. Onlangs werden daarvoor meer dan 1.500 CO2-meters aangekocht voor in totaal 85 stadsscholen.