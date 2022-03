Mack (16) wil record van zus Zara (18) na 2 maanden al verbreken: hij waagt zich aan solovlucht rond de wereld

De route

Vanuit de Bulgaarse stad Sofia vertrekt Mack richting Afrika, recht door de Sahara, de Congolese jungle en Madagascar. Daarna gaat hij weer noordelijk, door Iran en Kazachstan. Normaal zou hij ook over Rusland vliegen, maar dat is door de oorlog momenteel erg onzeker. Een alternatieve route dat ze nu aan het bekijken zijn, gaat via Japan. Dan volgen de Verenigde Staten, Mexico, opnieuw de VS, Canada, Groenland, Schotland, België en opnieuw Sofia. Via deze website kan iedereen Macks reisroute volgen.