Mechelen ruimt 120 wildgeparkeerde fietsen op

De stad Mechelen is volop bezig met de vernieuwing van het station. Door die werken wordt een deel openbare weg ingenomen. De foutief gestalde fietsen, deelsteps en fietswrakken die voor het station stonden zorgden niet enkel voor hinder, maar ook voor ongevallen vanwege de smalle doorgang. "Die zijn dus nu opgeruimd en naar stadsmagazijnen gebracht. Het gaat over zo'n 120 fietsen", zegt Rudy Van Camp van Mechelen In Beweging.