Megabosbranden kunnen de ozonlaag aantasten, waarschuwt nieuw onderzoek (met Belgisch kantje)

Kort na de megabranden in Australië in 2020, zagen de wetenschappers de hoeveelheid ozon in de stratosfeer eerst stijgen, een beetje zoals ook de ozonvervuiling in onze steden toeneemt op een hete zomerdag. Maar die stijging was van korte duur. Vanaf april 2020 begon het niveau weer te dalen. Tot december bleef het ozongehalte in de stratosfeer lager dan gewoonlijk.