Eindelijk opnieuw fuifzaal in Leuven centrum? Voormalige zaal Albatros vindt nieuwe uitbater

Wie goed oplette, merkte de afgelopen weken al heel wat bedrijvigheid in de buurt van de voormalige zaal Albatros. Samen met vrienden, familie tot zelf de overgrootvader toe, probeert Jasper Meuws de iconische zaal in het centrum van Leuven nieuw leven in te blazen. En dat was nodig want na ruim 3 jaar leegstand, was de zaak zowat overgroeid met schimmel. "We hebben intussen veel gepoetst en geverfd maar ook de geluidsinstallatie is al vervangen zodat we de geluidsoverlast tot een minimum kunnen beperken. Maar we hebben natuurlijk ook overleg gehad met de buurt. Zo zijn er deze week nog geluids- en trillingsmetingen gebeurd, op basis daarvan willen we in de toekomst de zaal nog beter gaan isoleren."