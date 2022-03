Na twee jaar corona toch opnieuw Beverse Feesten met nieuwe organisatoren

Studio 98 is een initiatief van een dertigtal mensen. Ook Olivier Geudens en Cederic Herpelinck doen mee. Zij werden, net als de anderen, in 1998 geboren en gingen naar de Sint-Maarten Bovenschool en het GTI in Beveren. “Wij zochten iets om elkaar te blijven zien”, zeg Geudens, “en daarom begonnen we vanaf 2017 fuiven te organiseren in jeugdhuis Togenblik.” Beiden hadden de smaak te pakken en zelfs toen corona stokken in de wielen bleef steken werkten zij vorig jaar het succesconcept Beveren Buiten uit waarbij ze bijna drie maanden kampeerden aan Hof Ter Saksen. Van woensdag tot zondag werd er daar wekelijks een uitgebreid programma aangeboden waar niet minder dan 25.000 bezoekers op af kwamen.