Nieuw boekenfestival FAAR van start in Oostende

We hebben er een gloednieuw boekenfestival bij in ons land. FAAR is de naam en het festival in Oostende legt de nadruk op non-fictie. Bezoekers kunnen de komende dagen deelnemen aan meer dan 65 activiteiten verspreid over de hele badstad. Er is bijvoorbeeld de Nerdland Doe-dag met Henk Rijckaert en Hetty Helsmoortel. En er is ook een "Nacht van de Slapelozen".