Krachtige nieuwe maanraket op weg naar lanceerplatform voor eerste testvlucht naar de maan

De nieuwe, krachtige raket, waarmee de Amerikaanse ruimtevaarorganisatie NASA over enkele jaren opnieuw mensen tot op de maan wil brengen, wordt vanavond voor het eerst naar het lanceerplatform gevoerd. Een huzarenstuk, want de raket is bijna 100 meter hoog en weegt zo'n 2.600 ton. Het gaat om de krachtigste raket van dit moment. De rit van amper 6 kilometer zal ongeveer 11 uur in beslag nemen en is live te volgen.