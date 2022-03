Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Psychiatrisch Centrum Duffel

In Duffel gaat het Universitair Psychiatrisch Centrum 10 Oekraïense vluchtelingen opvangen in een leegstaand gebouw op zijn campus. "We openen onze deuren voor vluchtelingen uit Oekraïne. We willen hen een plek geven waar ze weer tot rust kunnen komen, weg van de oorlog. Hulpverlening en de sociale reflex zitten ons in het bloed", zegt directeur Dirk Broos. "Als psychiatrisch centrum beseffen we de impact van dergelijke gebeurtenissen op een mensenleven."

De 10 plekken komen in een deel van het psychiatrisch ziekenhuis dat nu leeg staat, in afwachting van de geplande nieuwbouw. In samenwerking met de gemeente worden de kamers snel in orde gemaakt. In het gebouw zijn ook een gezamenlijke keuken, sanitair en een leefruimte. Duffel verwacht de eerste vluchtelingen uit Oekraïne eind deze week. De gemeente voorziet zelf ook 3 tijdelijke woningen.