Plaatselijke mengvorm van omikron duikt op in Roeselare: "lijkt voorlopig niet besmettelijker of meer ziekmakend"

Als de nieuwe mengvorm al iets aantoont, dan is het vooral dat er nog altijd veel virus circuleert, ook al zijn de coronamaatregelen versoepeld en lijkt de pandemie in de hoofden van veel mensen nu voorbij. "We zullen nog lange tijd waakzaam moeten blijven voor het coronavirus", waarschuwt dokter Martens. "Het is een virus dat wereldwijd rondgaat, onder mensen, maar ook onder dieren. Voorlopig is er geen variant die zich onder dieren heeft ontwikkeld en zich terug op mensen heeft overgezet. Maar dat valt niet uit te sluiten. Het virus is nog niet uitgespeeld. Moeten we ons daar zorgen in maken? Neen. Maar we moeten wel waakzaam blijven."