PLAN B aflevering #65: Een tweede parlementaire onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement op één jaar tijd. 

De dood van een baby in een Gentse crèche heeft een heleboel mankementen blootgelegd in het functioneren van de controle van Kind en Gezin op de kinderopvang. Op vraag van de oppositie heeft het Vlaams Parlement beslist, voor de tweede keer deze legislatuur, een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Die moet de tekortkomingen in de controle over de kinderopvang onderzoeken, een bevoegdheid van CD&V-minister van Welzijn, Wouter Beke, die daardoor onder vuur komt te liggen. Dat vertelt Ivan De Vadder (VRT NWS) -in het Frans- aan Alain Gerlache (RTBF)