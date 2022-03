Speculoos dreigt duurder te worden door oorlog in Oekraïne: "Tot 10 cent per pakje"

Zal Vermeiren die hogere kost ook doorrekenen aan de consument? Worden speculoos en speculoospasta ook voor ons duurder? “Dat zal afhangen van hoe lang de oorlog nog gaat duren. Momenteel proberen we er zo veel mogelijk op te anticiperen. Maar als het op je afkomt, is er helaas geen ontsnappen aan. Als we de prijzen verhogen voor de consument, zal het gaan over ongeveer 10 cent per doos koeken of per pot speculoospasta.”