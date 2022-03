Royals - De Queen doet mee met culturele boycot van Moskou en verkeerde Amalia siert de cover van Privé

De EU en het Verenigd Koninkrijk nemen al weken sancties tegen oligarchen, onder wie deze steenrijke en machtige Rus. Oesmanov noemde de opgelegde beperkingen "oneerlijk" en de beschuldigingen ronduit "vals". Hij wacht nu naar eigen zeggen op eerherstel.

Niet alleen de Royal Collection trok zich terug, ook andere Europese cultuurinstellingen besloten hun kunstwerken niet langer uit te lenen waardoor de expo "The duel: from trial by combat to a noble crime" is uitgesteld. Als het ware een culturele boycot. Onder meer het Louvre (Parijs) en het Prado Museum (Madrid) hadden hun medewerking toegezegd.



Het museum in Moskou werkt momenteel aan een alternatieve tentoonstelling, maar dan zonder Europese collectiestukken. "We willen de Russische museumgemeenschap oprecht bedanken voor hun medewerking in deze moeilijke omstandigheden", staat op de website te lezen.