Een laagje saharastof op je wagen? Niet poetsen maar spoelen!

"Saharastof is net als strooizout in de winter een hele grote vijand voor uw voertuig", zegt Johan Maesen, die in het bestuur zit van de Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen en lid van mobiliteitsfederatie Traxio. "Bij strooizout moet je voertuig tot en met de bodem gereinigd worden, want pekel kan de lak beschadigen. Saharastof gaat in combinatie met een beetje regen in alle voegen van je auto glijden."