Tuchtprocedure tegen doctoraatsstudent UGent na 2 jaar afgerond: "Seksueel grensoverschrijdend gedrag niet bewezen"

De tuchtprocedure tegen een doctoraatsstudent van de UGent die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag is afgerond. De man in kwestie bood twee jaar geleden een studente examenantwoorden aan "in ruil voor iets". Volgens de studente zelf heeft de doctoraatsstudent een sanctie gekregen, maar erkent de UGent niet dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. De UGent zelf bevestigt enkel dat de procedure is afgerond en alle betrokkenen op de hoogte zijn.