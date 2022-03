Geen hamburgers, niet naar nieuwste Batman-film en lege winkelrekken: zo treffen sancties tegen Rusland lokale bevolking

Alles wordt duurder

De economische sancties tegen Rusland missen hun doel niet. De Russische munt, de roebel, is in vrije val en de inflatie blijft oplopen. Volgens het officiële statistiekenbureau Rosstat steeg de inflatie vorige week alleen al met meer dan 2 procent.

Ook betalen zelf wordt een stuk moeilijker in Rusland. De Russische banken zijn niet alleen afgesloten van het internationale Swift-betalingssysteem, maar ook Visa, Mastercard, American Express en PayPal kunnen niet meer gebruikt worden in Rusland.

Wachtrijen in Moskou om geld af te halen aan een bankautomaat van Alfa Bank. Copyright The Associated Press. All rights reserved

Vrees voor lege winkelrekken en tekort aan medicatie

Ook dat heeft natuurlijk effect op de lokale bevolking. Net als bij het begin van de coronacrisis gaan mensen "paniekshoppen" en hamsteren. Via sociale media worden al foto's verspreid van lege winkelrekken in Rusland.