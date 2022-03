Sint-Pieters-Leeuw biedt gratis wifi aan op enkele openbare plaatsen

Voortaan kan je op enkele openbare plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw het gratis wifinetwerk WiFi4EU gebruiken. Dat kan dankzij een Europese subsidie van 15.000 euro. WiFi4EU is een initiatief om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden via wifihotspots in openbare ruimten.