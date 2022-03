Sociaal bloedbad in Verenigd Koninkrijk: rederij P&O Ferries ontslaat in één klap 800 Britse bemanningsleden

"Dit is een heel harde klap, die niemand had zien aankomen", zegt Christian Roos, maritiem expert bij ACV-transcom. Eén vijfde van de 4.000 Britse werknemers bij P&O verliest van dag op dag zijn job. Volgens Roos stonden de nieuwe krachten al in bussen klaar om de bemanningsleden op de schepen af te lossen. Maar de Britse vakbonden gaan in het verzet, zegt Roos. Ze roepen de zeelui op om niet van boord te gaan en de schepen te bezetten.