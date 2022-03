Woorden als "zuivering" en "uitschot": hoe speech van Poetin over Russisch volk wenkbrauwen doet fronsen

Het lijkt wel een ultieme poging van Poetin om de zaken in zijn land op scherp te zetten. Maar wat er met het zogenoemde "uitschot" in zijn land moet gebeuren en of er effectief een tweedeling onder Russische burgers komt, daarover is Poetin minder expliciet.

Toch kunnen we al vermoeden wat er zal gebeuren, zegt Groot Koerkamp. "Dat hebben we de afgelopen jaren immers al enkele keren gezien. In december, nog niet zo lang geleden dus, werd de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial geliquideerd. Vorige week is daar in stilte een punt achter gezet."

Memorial was een organisatie die de voorbije dertig jaar nauwgezet informatie heeft verzameld over de Stalinrepressie van de jaren dertig, maar ook over recentere mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië en in andere delen van Rusland.

"We zien dus dat er eigenlijk al jarenlang een campagne bezig is tegen organisaties die een doorn in het oog zijn van het Kremlin."