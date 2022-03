Speurders ontgraven in Holsbeek lichaam van onbekende vrouw, 30 jaar na haar begrafenis 

De federale politie heeft gisteren het lichaam van een vrouw opgegraven op begraafplaats van Holsbeek. Het gaat om een vrouw die in 1991 is teruggevonden in een waterput bij een chalet. De vrouw is nooit geïdentificeerd. De speurders hebben nu een DNA staal genomen en willen dat met de moderne technieken van nu onderzoeken.

"Mogelijk komen we zo te weten wie de vrouw is", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Deze opgraving in Holsbeek past in operatie kerkhof, die al drie jaar loopt. We nemen DNA-stalen van alle niet geïdentificeerde begraven lichamen op alle begraafplaatsen in het land en zoeken dan in de grote DNA-databank. Dat kan tot een overeenkomst leiden en dan weten we eindelijk wie die persoon is. Het gaat zeker niet om een gerichte zoekactie."