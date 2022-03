Politie Leuven vraagt om vuilniszakken op dag van ophaling buiten te zetten na overlast door "vuilniszakkenvoetbal"

Volgens de schepen is de politie elke uitgaansnacht aanwezig om een oogje in het zeil te houden. "De politie patrouilleert elke nacht, maar er kan niet op ieder moment op iedere plek een patrouille aanwezig zijn om mensen op heterdaad te betrappen. Als er een melding binnenkomt van afvalvoetbal, dan is het kwaad vaak al geschied als de politie ter plekke komt." Mensen die toch betrapt worden op vuilniszakkenvoetbal, krijgen een GAS-boete. Ze kunnen dan kiezen voor een financiële straf, of een werkstraf, waarbij ze de stadsreinigingsdiensten gaan helpen. "In de toekomst zullen we verder inzetten op handhaving en op voorkomen dat het gebeurt, mede door ervoor te zorgen dat mensen pas de dag van ophaling hun vuilniszakken buiten zetten."