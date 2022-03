Het onstilbare verlangen naar de perfecte slaap: hoe "orthosomnie" je nachtrust kan verknallen

Wat is "goede slaap" eigenlijk?

Over wat "een goede slaap" is bestaan overigens nog misverstanden. Zoals: enkel diepe slaap is belangrijk. "Dat klopt niet", zegt Inge Declercq. "Meestal slapen we 15 procent van de tijd diep, en 15 tot 20 procent in REM-slaap. 50 tot 55 procent is lichte slaap. 20 tot 25 minuten wakker zijn per nacht is normaal. We hebben 4 tot 5 slaapcycli. Het is vooral die architectuur, dat samengaan, dat belangrijk is en voor een goede nachtrust zorgt, en dus niet hoe lang je diep slaapt."