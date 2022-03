Strengere regels voor elektrische steps in het verkeer

De federale en regionale mobiliteitsministers spraken al langer over regels voor e-steps en dergelijke, om de verkeersveiligheid te verbeteren. "In ons straatbeeld zien we vele nieuwe vormen van mobiliteit, denk aan e-steps en monowheels, maar helaas vinden we die ook al terug in de ongevallenstatistieken", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) daarover. In 2020 bijvoorbeeld, zouden er in Vlaanderen meer dan 200 ongevallen zijn gebeurd met e-steps, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Er was volgens Peeters dan ook nood aan "duidelijke en uniforme verkeersregels".



De mobiliteitsministers - Gilkinet, Peeters en ook Brussels minister Elke Van der Brandt en Waals minister Valérie De Bue - bereikten nu een politiek akkoord over maatregelen.

Allereerst komt er een verbod voor jongeren onder de 16 jaar om nog met e-steps rond te rijden op de openbare weg. Gilkinet noemt het belangrijk "te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25 kilometer per uur, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn". In speel-situaties, zoals op de zeedijk of in speelstraten, zullen jongeren hun toestellen wel nog mogen gebruiken.

Daarnaast worden e-steps van het voetpad verbannen. Tot nu toe werden ze er nog getolereerd mits stapvoets gebruik, maar die regel wordt niet goed genoeg nageleefd, klinkt het. Een volledig verbod is dan eenvoudiger. Personen met een beperkte mobiliteit blijven met hun scootmobiel welkom op het voetpad. En in voetgangerszones zal een bord aangeven of e-steps er - stapvoets - toegelaten zijn. Overtredingen kunnen een boete van 58 euro opleveren.

Eenzelfde boete riskeren mensen die met twee op een e-step rijden. Dat wordt ook wettelijk verboden.

En om chaotische toestanden met geparkeerde steps te vermijden, komen er ook parkeerzones. Dat kunnen verplichte parkeerzones zijn, zones waar parkeren net verboden is of nog plaatsen waar parkeren kan zonder de doorgang te belemmeren. Foutparkeren kan leiden tot een boete van 116 euro.

De nieuwe regels zouden tegen de zomer van kracht moeten zijn.

Het is al langer verboden om sneller te rijden dan 25 kilometer per uur met een e-step of om steps met een zadel te gebruiken.

"Samen met het openbaar vervoer hebben deze nieuwe vormen van mobiliteit het verkeer in onze steden makkelijker en vlotter gemaakt", zegt minister Gilkinet. "Het is belangrijk om hier samen als gebruikers goed mee te leren omgaan en om dit ook beter wettelijk te omkaderen."

Voor Brussels minister Elke Van den Brandt kan micromobiliteit de modal shift ondersteunen, als die goed georganiseerd wordt. "Het is echter heel belangrijk dat die micromobiliteit op de openbare weg samengaat met andere weggebruikers. Die ontwikkeling moet gebeuren met respect voor andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals de meest kwetsbare en minder mobiele mensen onder ons", zegt ze.

"Een eenvormig en duidelijk wettelijk kader voor e-steps in het hele land komt de veiligheid van iedereen ten goede", vult Waals minister Valérie De Bue aan.