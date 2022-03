Studente uit Temse ontwikkelt afbreekbare kweekbakjes voor plantjes

"In een van onze cursussen stond dat dit concept al bestaat voor bomen, maar voor kleine plantjes zoals zaailingen en stekjes bestaat dit nog niet", klinkt het bij Wens. "Er zijn wel een aantal versies die in de buurt komen, maar wat ons project zo uniek maakt is het schuifgrendelsysteem", voegt ze eraan toe. Dat is een systeem waarbij de 2 helften in elkaar worden geschoven, nadien vul je het potje met een substraat zoals potgrond. Daarin kan je dan zaaien of een stekje steken. Achteraf, wanneer je de potjes wil verplanten, maakt het schuifgrendelsysteem de verpotting een stuk makkelijker.