Succesvolle aanpak van dak- en thuislozen in Pelt en Sint-Truiden

Het aantal aanmeldingen in de 5 gemeenten waar Cabrio actief is, neemt volgens Theo Christoffels dan ook toe. Voor de werking in Tongeren en Bilzen, die nog maar een jaar geleden van start gingen en die van Lommel die nog recenter startte, zijn er nog geen exacte cijfers. In Pelt en Sint-Truiden begeleidde Cabrio vorig jaar respectievelijk 34 en 33 dak- of thuislozen. Voor driekwart van de mensen kon Cabrio opnieuw huisvesting vinden. Volgende week vrijdag is er in Sint-Truiden een solidariteitsactie voor dak- en thuislozen. Een veertigtal mensen houdt een sleep-out en slaapt dus buiten.