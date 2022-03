Testbaan van Ford in Lommel, nu ook voor particulieren

De testbanen van Ford in Lommel bestaan sinds 1965 en zijn in totaal 105 kilometer. Het is één van de meest toonaangevende testbanen ter wereld en Ford beschikt er over de modernste technieken en testinrichtingen om auto's in alle mogelijke omstandigheden te controleren. Er werken 370 mensen, onder wie ruim 90 ingenieurs en meer dan 100 testpiloten.