Theater in Marioepol "gebombardeerd" waarin mogelijk honderden mensen schuilden: wat weten we al?

Dat in het gebouw een explosie plaatsvond, staat vast. Op geverifieerde beelden is te zien dat het gebouw bijna volledig verwoest is. (Zie foto bovenaan en video onder.)

Volgens het stadsbestuur van Marioepol zouden op het moment van de explosie honderden mensen in het gebouw aanwezig zijn geweest, mogelijk zelfs duizend. Ze schuilden daar voor bombardementen elders in de zwaar belegerde stad.

Op satellietfoto's van het theater is te zien dat er voor en achter het gebouw op de grond met grote witte letters was aangegeven dat het om een schuilplaats ging en er zich kinderen in het gebouw bevonden.