Dit jaar al bijna 900.000 verdachte sms’en en mails gemeld: hoe herken je phishingberichten? 

Het Centrum voor Cybersecurity heeft tijdens de eerste twee maanden van dit jaar 883.000 verdachte berichten ontvangen via hun meldpunt Safeonweb. Dat zijn meer dan 14.000 per dag. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Vaak gaat het om verdachte sms’en of mails over je Itsme-account. Hoe kan je zo’n phishingberichten herkennen en wat moet je doen als je er toch bent ingetrapt? Enkele tips.