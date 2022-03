Geen Mariaprocessie met Pinksteren in Halle. Organisatie wil doorstart in 2024

"Vooral mensen die de dag zelf alles in goede banen leiden, zorgen dat alle groepen hun kostuums vinden, enzovoort... is een probleem." zegt Bart De Schrijver. "We zoeken mensen die praktisch ingesteld zijn, die beslissingen kunnen nemen, want het gaat om grote groepen die toekomen, die kostuums moeten krijgen. We willen helpers die ook meestappen en alle in goede banen leiden, het is geen kleine organisatie. Er stappen toch minimaal 800 mensen meee. De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Halle, wil er alles aan doen om over twee jaar weer een grootse Mariaprocessie te laten uitgaan in Halle.