Tot 235 euro per jaar besparen op je elektriciteitsfactuur? Maak komaf met sluimerverbruik

Sluimer- of sluipverbruik: het is de naam voor het verbruik van apparaten in stand-bymodus. Heel wat elektrische toestellen blijven dus energie verbruiken, ook al gebruik jij ze niet actief.

Wetenschapsjournalist Koen Wauters rekent het even uit. Hij houdt daarbij rekening met de huidige tarieven. De gemiddelde prijs voor stroom in België is nu 50 cent per kilowattuur, vorig jaar was dat 25 cent per kilowattuur. Een verdubbeling. Dit is natuurlijk een veralgemening. De exacte tarieven hangen af van je type contract, of je gebruik maakt van zonnepanelen en hoeveel je nu effectief verbruikt.