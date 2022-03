Trucks onder elektrische bovenleiding zoals trams? "Oplossing voor klimaat", zegt UAntwerpen

Snelwegen met bovenleidingen zijn geen utopie. "In Duitsland zijn al enkele grote projecten ontwikkeld en in onder meer Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt dit grondig bekeken", zegt Pol Caby van Siemens Mobility. Siemens is een van de partnerbedrijven in het onderzoek met ervaring in de uitbouw van bovenleidingen. "We hopen dat Vlaanderen de boot niet mist. Er kan nu al op zoek gegaan worden naar de meeste geschikte trajecten voor gelijkaardige projecten, bijvoorbeeld in de omgeving van onze havens”, besluit Caby.

Het onderzoek van de UAntwerpen werd uitgevoerd voor de VIL, dat is het Vlaamse innovatiecentrum voor de logistieke sector.