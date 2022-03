Panda-moment, Chinees-Canadese leefwereld en meer "eerste keren": dit maakt Pixarfilm "Turning red" zo baanbrekend

Domee Shi, de regisseur en co-scenarist van "Turning red", maakte in 2018 voor Pixar al de met een Oscar bekroonde korte animatiefilm "Bao". "Maar daarna was er nog zoveel dat ik wilde vertellen over de relaties tussen moeders en dochters, een meisje zijn, opgroeien in twee verschillende werelden, ...", legt ze uit. "We willen allemaal onze ouders trots maken, maar soms gaat dat in tegen wie we zelf willen zijn."