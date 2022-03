Na "Pano" over machtsmisbruik: rector UGent belooft "extern, onafhankelijk en laagdrempelig" meldpunt

"In de "Pano"-reportage getuigden ook 14 doctoraatsstudenten over een professor inspanningsfysiologie aan de KU Leuven. De KU Leuven reageerde dat ze afdoende heeft opgetreden na de meldingen over de professor. “KU Leuven wil benadrukken dat dit dossier zeer ernstig is genomen en grondig is opgevolgd”, liet de universiteit weten. Vandaag wilde de rector noch de decaan van de betrokken faculteit ons te woord staan over de procedures aan de KU Leuven."