Wat doe je met beelden van krijgsgevangenen? (En waarom zie je die beelden nauwelijks op VRT NWS?)

Op sociale media circuleren heel wat beelden van Russische krijgsgevangen. Dat helpt soms Russische families die zo te weten komen dat hun geliefde nog in leven is. Maar vaak genoeg is het natuurlijk ook een stukje propaganda. Russische krijgsgevangenen zeggen dat ze niet wisten waar ze precies aan meededen en dat ze eigenlijk tegen de oorlog zijn. Maar zijn ze wel vrij om te spreken? Kan je die beelden dan tonen?

VRT had eigenlijk geen beleid daarin. Wat gebeurt er dan op een redactie? Klik op de ondertitelde videobijdrage voor meer uitleg.