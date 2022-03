BEKIJK - 100-jarige Ed was gevechtspiloot in WO II, in Sint-Truiden vloog hij nog een keer mee in een vliegtuig van toen

In Brustem bij Sint-Truiden is de 100-jarige Amerikaanse oudstrijder Ed Cottrell meegevlogen met een historisch vliegtuig. De vlucht bracht hem boven Bastogne waar Ed aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als jonge piloot meestreed tegen de Duitse bezetter in de slag om de Ardennen in de winter van '44-'45. "De meeste missies waren beschietingen en duikvluchten en achter tanks, vrachtwagens en troepen aan gaan", herinnert de oorlogsveteraan zich. Op de luchtmachtbasis in Brustem hangt nu een herdenkingsplaat voor de helden van toen. Twee F-16's vlogen tijdens het bezoek van Ed Cottrell als eresaluut over.